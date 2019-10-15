ارتفعت حصيلة ضحايا الإعصار "هاغيبيس" الذي ضرب ​اليابان​ مساء السبت إلى حوالى 70 قتيلاً، بحسب ما أفادت شبكة التلفزيون العمومية "أن أتش كي".

وذكرت الشبكة أنّ عمليات البحث عن 15 مفقوداً لا تزال مستمرة بعد مرور ثلاثة أيام على الإعصار المدمّر.

وهاغيبيس الذي يعتبر أحد أعتى الأعاصير التي ضربت المنطقة منذ عقود اجتاح الأرخبيل مساء السبت ترافقه رياح قاربت سرعتها 200 كلم بالساعة، وسبقته ​أمطار​ غزيرة "غير مسبوقة" هطلت على 36 من أصل 47 مقاطعةً يابانية، خصوصاً في وسط البلاد وشرقها وشمالها الشرقي.

ومساء الإثنين كان ​التيار الكهربائي​ لا يزال مقطوعاً عن 75900 وحدة سكنية، و​المياه​ مقطوعة عن 135 ألف منزل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار هاغيبيس في اليابان إلى حوالى 70 قتيلاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.