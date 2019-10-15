شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نسب الخصم من أرصدة الصناديق الخاصة لصالح الموازنة فى القانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع فانون مقدم من الحكومة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة، والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.

ونصت المادة الأولى على أن تؤول للخزانة العامة للدولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص فى 30/6/2019 على النحو الآتى:

- "5"% من الأرصد التى تزيد على 5 ملايين ولا تتجاوز 7,5 مليون جنيه.

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- "10"% من الأرصدة التى تزيد على 7,5 مليون جنيه ولا تتجاوز 15 مليون جنيه.

- "15"% من الأرصدة التى تزيد على 15 مليون جنيه.

ولا يسرى حكم هذه الفقرة على حسابات المشروعات البحثية المنح البحثية الممولة من المنح أو الاتفاقيات الدولية، ولا تسرى أيضا على حسابات المستشفيات الجامعية والمراكز البحثية والعلمية والإدارات الصحية والمستفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها.

كما لا تسرى على مشروعات الإسكان الاجتماعى وصناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالجهات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، وكذا صناديق التأمين الخاص بهم.