شكرا لقرائتكم نائب ترمب إلى تركيا قريباً.. لبحث الملف السوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، أن الرئيس دونالد ترمب طلب من نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، خلال مكالمة هاتفية، الاثنين، "وضع حد لغزو" سوريا وإعلان "وقف فوري لإطلاق النار".

وقال بنس للصحافيين في البيت الأبيض إن ترمب طلب أيضاً من أردوغان الدخول في "مفاوضات مع القوات الكردية في سوريا"، مشيراً إلى أن "الرئيس (ترمب) كان حازماً جداً مع الرئيس أردوغان اليوم".

كما أضاف أنه سيتوجه إلى تركيا قريباً بطلب من ترمب لبحث الملف السوري.

ووفقاً لنائب الرئيس الأميركي، فإن أردوغان تعهد لترمب "بألا يكون هناك أي هجوم على مدينة كوباني".

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وأتى تصريح بنس بعيد إعلان وزارة الخزانة الأميركية أن ترمب فرض عقوبات على تركيا تشمل حتى الآن وزارتين وثلاثة وزراء، وذلك بهدف إرغام أنقرة على أن "تنهي فوراً هجومها" العسكري على القوات الكردية في شمال شرقي سوريا.

وقالت الوزارة في بيان إن العقوبات شملت وزارتي الدفاع والطاقة ووزراء الطاقة والدفاع والداخلية الذين باتوا ممنوعين من دخول الولايات المتحدة ومن إجراء أي معاملة مالية دولية بالدولار الأميركي، كما باتت أموالهم في الولايات المتحدة، إن وجدت، مجمّدة.

وفرضت هذه العقوبات بموجب أمر تنفيذي وقعه ترمب، وأجاز فيه أيضاً فرض عقوبات على عدد كبير جداً من المسؤولين الأتراك المتورطين بأعمال تعرّض المدنيين للخطر أو تزعزع الاستقرار في شمال شرقي سوريا.

وبحسب البيان، فإن إدارة ترمب قررت في الوقت الراهن قصر هذه العقوبات على الوزارتين والوزراء الثلاثة فقط.