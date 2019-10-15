الشرق الاوسط: جدول أعمال باسيل يقتصر على خدمة طموحاته للوصول إلى الرئاسة

لفتت صحيفة ​الشرق الاوسط​ الى ان الوسط السياسي اللبناني، فوجئ مع حلول الذكرى التاسعة والعشرين لإخراج العماد ​ميشال عون​ من القصر الجمهوري في ​بعبدا​ عندما كان رئيساً للحكومة العسكرية، بالخطاب "الناري" الذي ألقاه رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية ​جبران باسيل​ في هذه المناسبة، لما حمله من "مضامين حربجية " مستفزة، أقل ما يقال فيها إنها محاولة للانقلاب على التسوية السياسية التي أوصلت الرئيس عون إلى رئاسة الجمهورية، حسب مصدر وزاري بارز.

وسأل المصدر الوزاري عن «الأسباب التي أمْلت على باسيل أن يتوجه إلى جمهوره بخطاب شعبوي غلب عليه التوتر السياسي وشن من خلاله الحملات على خصومه كأنهم هم الذين كانوا وراء إخراج العماد عون من بعبدا، متجاهلاً في الوقت نفسه بعض حلفائه ممن كانوا على ارتباط وثيق بالنظام في ​سوريا​ الذي قاد العملية العسكرية التي أدت إلى إبعاد الجنرال عن قصر الشعب، في 1990. وسأل المصدر ان لماذا وجّه باسيل مدفعيته السياسية باتجاه خصومه في الوقت الذي ينصرف فيه رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ إلى وقف الانهيار الاقتصادي باعتباره الهم الأول والأخير الذي لا يزال يُقلق اللبنانيين على مستقبلهم؟.

واعتبر أن ما قاله باسيل "لا يخدم الرئيس عون ولا يشكل رافعة للعهد القوي الذي يغدق التطمينات على اللبنانيين من دون أن يوقف اقتراب البلد من الانهيار الاقتصادي". معتبرا ان "باسيل أراد من خطابه الهروب إلى الأمام بدلاً من أن يصارح جمهوره بالأسباب التي لا تزال تحول دون تحقيق رئيس الجمهورية ما وعد به من إنجازات". وسأل عن موقف الرئيس عون من تصريحات باسيل وما إذا كانت تسهم في تعزيز الاستقرار السياسي وتخدم الجهود الرامية إلى إنقاذ البلد من أزمته الاقتصادية والمالية ".

وأشار المصدر لـ "الشرق الاوسط" إلى أن باسيل أراد من تحامله في خطابه على خصومه أن يوحي لمحازبيه بأنهم كانوا وراء عدم قدرة الرئيس عون على ترجمة ما تعهد به من أجل أن ينقل البلد من التأزم إلى الانفراج. وقال إن "لوزير الخارجية جدول أعمال يتعارض مع أجندة رئيس الحكومة ومكونات رئيسة في هذه الحكومة لأن لهؤلاء جميعاً بنداً وحيداً عنوانه البحث عن الحلول لتفادي الانهيار الاقتصادي".

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ورأى المصدر أن "جدول أعمال باسيل بات يقتصر على خدمة طموحاته للوصول إلى سدة الرئاسة الأولى خلفاً للعماد عون الذي سبق له أن عزا الحملة على وزير الخارجية إلى أنه يقف على رأس السباق إلى الرئاسة». وقال إن «وزير الخارجية يتوخى من تصعيده السياسي الذي بلغ ذروته في خطابه هذا، أن يقدّم أوراق اعتماده ليس كمرشح للرئاسة فحسب، وإنما لرغبته في مخاطبة حلفائه، أو بعضهم على الأقل، بأنه الأقدر على مواجهة خصومهم في الساحة اللبنانية».

ولفت المصدر إلى دعوة باسيل رئيس الجمهورية إلى أن "يضرب على الطاولة واستعداده هو شخصياً لقلب الطاولة معه. " وسأل: "هل يريد من دعوته هذه الاستعداد منذ الآن لإطاحة الحكومة؟ مع أنه يعرف جيداً أن الطاولة ستنقلب عليه لأن من يخطط لمثل هذا الانقلاب يريد أن يأخذ البلد إلى المجهول؟".

وفي هذا السياق، يستغرب المصدر مطالبة باسيل لرئيس الجمهورية بأن يعود للعب دور العماد ويقول، ان "هل للرئيس مصلحة مع اقتراب النصف الثاني من ولايته في تأزيم الوضع وقطع الطريق على مواصلة التواصل مع الأطراف الفاعلة في البلد حتى لو كانت على خلاف معه؟ ما المصلحة في هدم جسور العبور التي من دونها لا حوار بين اللبنانيين؟ وبالتالي كيف يسمح لباسيل بأن يتصرف على خلاف ما أنجزه رئيس الجمهورية في نيويورك؟".