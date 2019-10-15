النيران لا تزال مندلعة في الدبية والمشرف وتحاصر عددا من المنازل

لا تزال النيران مندلعة في ​الدبية​ والمشرف وحاصرت عددا من المنازل.

هذا وتعمل كافة الأجهزة منذ صباح أمس على اخماد الحريق الذي اندلع في المشرف نتيجة الرياح الحارة التي تأثر فيها ​لبنان​، وامتد ليشمل مناطق شوفية اخرى منها باتر والكنيسة والدبية وكفرقطرة وبريح ونيحا والمشرف ​كفرمتى​ المشرف بعورته دقون.

وليلا، افادت دائرة العلاقات العامة في ​بلدية بيروت​، انه بناء لتوجيهات ​محافظ​ بيروت ​القاضي زياد شبيب​، توجهت قوة من ​فوج اطفاء مدينة بيروت​ للمؤازرة في اخماد النيران التي اندلعت، وسيبقى ​فوج اطفاء بيروت​ في اعلى جهوزية لتقديم المساعدة ومد يد العون عند كل طارىء.