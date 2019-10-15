النيران لا تزال مندلعة في الدبية والمشرف وتحاصر عددا من المنازل

لا تزال النيران مندلعة في الدبية والمشرف وحاصرت عددا من المنازل.
هذا وتعمل كافة الأجهزة منذ صباح أمس على اخماد الحريق الذي اندلع في المشرف نتيجة الرياح الحارة التي تأثر فيها لبنان، وامتد ليشمل مناطق شوفية اخرى منها باتر والكنيسة والدبية وكفرقطرة وبريح ونيحا والمشرف كفرمتى المشرف بعورته دقون.
وليلا، افادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، انه بناء لتوجيهات محافظ بيروت القاضي زياد شبيب، توجهت قوة من فوج اطفاء مدينة بيروت للمؤازرة في اخماد النيران التي اندلعت، وسيبقى فوج اطفاء بيروت في اعلى جهوزية لتقديم المساعدة ومد يد العون عند كل طارىء.
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