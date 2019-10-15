البيت الأبيض: وفد أميركي رفيع يزور أنقرة قريبا لمناقشة الوضع بسوريا

كشف مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، بأن وفدا أميركيا رفيع المستوى سيزور أنقرة قريبا لمناقشة الوضع سوريا. ولفت إلى انه "مع الأخذ بعين الاعتبار الضعف الحالي للاقتصاد التركي، فإن تصرفات اليوم خطيرة للغاية. لكننا ملتزمون بحل الوضع من خلال المفاوضات، لذا أمر الرئيس وفدا رفيع المستوى بالتوجه إلى أنقرة في أقرب وقت ممكن لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا الاتفاق".
وأكد ان "الرئيس دونالد ترامب ملتزم بإنهاء النزاع في شمال شرق سوريا ويعتقد أن هناك فرصة لتحقيق وقف لإطلاق النار". وقال: "الولايات المتحدة تريد وقفا لإطلاق النار من قبل جميع القوى في شمال شرق سوريا".
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