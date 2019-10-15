الحكومة اليمنية توافق على دخول 10 سفن وقود إلى ميناء الحديدة

وافقت ​الحكومة اليمنية​، على دخول 10 سفن محملة بالمشتقات النفطية إلى ميناء ​الحديدة​ غرب اليمن، ضمن مبادرة قدمتها للأمين العام للأمم المتحدة.

وأوضحت ​وزارة الخارجية اليمنية​ في بيان أن "مبادرة الحكومة بالسماح للسفن بالدخول إلى ميناء الحديدة انطلاقا من حرصها على التخفيف من معاناة المواطنين وتحسين الوضع الإنساني في المناطق الخاضعة للميليشيات الانقلابية". وأضافت أن ذلك، "استجابة لطلبات المنظمات الدولية المتخصصة، ودعما لجهود المبعوث الدولي لتطبيق ​اتفاق ستوكهولم​".

وشددت على "الالتزام بضوابط قرار الحكومة رقم (75)، والتزام أصحاب ​السفن​ العشر بالسداد النقدي للرسوم الضريبية والجمركية والعوائد القانونية الأخرى وفقا لتعميم اللجنة الاقتصادية رقم 5 (وبموجب حافظة التوريد الصادرة عن المكتب الفني) إلى فرع ​البنك المركزي​ اليمني في الحديدة".