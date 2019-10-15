واشنطن دانت تصفية قوات موالية لأنقرة لمسؤولة سياسية في حزب كردي

دانت ​الولايات المتحدة​ مقتل السياسية السورية الكردية هفرين خلف في عملية "إعدام خارج نطاق القضاء" اتُّهمت بارتكابها مجموعة مسلحة سورية مدعومة من ​تركيا​، في هجومها على شمال شرق ​سوريا​، بحسب ما أعلن مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية لوكالة فرانس برس طالباً عدم نشر اسمه.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، ان تمّ "إعدام" تسعة مدنيين على الأقلّ يوم السبت في سوريا على أيدي مقاتلين سوريين يؤازرون تركيا في عمليتها العسكرية ضدّ قوات سوريا الديموقراطية.

ومن بين هؤلاء القتلى التسعة هفرين خلف (35 عاماً)، الأمينة العامّة لـ"حزب سوريا المستقبل" والعضو في قيادة "مجلس سوريا الديموقراطية"، الذراع السياسية لقوات سوريا الديمقراطية.

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