قُتل شرطيا على الأقل ومحتجا، خلال مظاهرات في ​غينيا​ للتنديد باحتمال تغيير ​الدستور​ بما يسمح للرئيس ألفا كوندي الترشح لفترة رئاسة ثالثة. ووأطلقت الشرطة النار على المتظاهرين خلال قيامهم بنهب مواقع عسكرية وإغلاق الطرق في العاصمة كوناكري كما شاب العنف احتجاجات في مامو معقل المعارضة في شمال البلاد. يذكر انه ستنتهي فترة رئاسة كوندي الثانية والأخيرة ومدتها خمس سنوات العام المقبل لكنه رفض استبعاد خوض الانتخابات مجددا. وفي الشهر الماضي طلب من الحكومة النظر في وضع دستور جديد مما جعل المعارضة تدعو إلى سلسلة مظاهرات اعتبارا من الأسبوع الحالي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل اثنين في مظاهرات عنيفة بغينيا احتجاجا على تغيير الدستور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.