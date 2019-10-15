محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
أشار تقرير صادر عن مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى "G7" إلى أن على "فيس بوك" التريث وعدم إطلاق عملتها "ليبرا"، حتى تثبت أنها آمنة.
ووفق التقرير، فإن العملات المشفرة ومنها "ليبرا" تمثل خطرًا على النظام المالي العالمي، وفق ما ذكر موقع "وايرد" التقني.
ولفت التقرير إلى ضرورة معالجة التحديات والمخاطر القانونية والتنظيمية المرتبطة بعملة "فيس بوك" قبل إطلاقها، مضيفًا أن مؤيدي العملات الرقمية يجب أن يحموا المستهلكين ويقدمون ضمانات لعدم استعمالها في عمليات غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب.
كما حذر التقرير الذي سيقدم إلى وزراء المالية في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي هذا الأسبوع، من أن "ليبرا" قد تخنق المنافسة بين مقدمي الخدمات الآخرين، وتهدد الاستقرار المالي إذا عانى المستخدمون فجأة من فقدان الثقة في العملة الرقمية.
ويأتي هذا التقرير بعد أيام من انسحاب 5 شركات كبرى من اتحاد "ليبرا"، الذي تأسس في جنيف لإدارة العملة الافتراضية، إذ أعلنت شركات "فيزا" و"ماستركارد" و"سترايب" و"ميركاد بيج"، بالإضافة إلى "إي باي" إنسحابها من المشروع في الوقت الحالي.
كانت هذه تفاصيل خبر ضربة جديدة لعملة "فيس بوك".. تقرير يحذر من خطورة "ليبرا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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