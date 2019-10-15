وزير الدفاع الأمريكي: الهجوم التركي حرّر محتجزين من "داعش"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، أمس الاثنين، إن الهجوم التركي على شمال سوريا أدى إلى إطلاق سراح مقاتلين محتجزين من تنظيم "داعش" الإرهابي، بحسب "سكاي نيوز".

وأوضح المسؤول الأمريكي أن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، سيعقد الأسبوع المقبل اجتماعًا لاتخاذ إجراءات دبلوماسية واقتصادية ضد تركيا، مضيفًا أن "الهجوم التركي قوّض المهمة الدولية ضد داعش في سوريا".

ووصف إسبر في بيان العملية العسكرية التركية بأنها "غير ضرورية ومتهورة"، وقد تسفر عن عودة تنظيم "داعش" الإرهابي.

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وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، أن وزارة التجارة الأمريكية ستوقف مفاوضاتها التجارية مع تركيا، وأنه بصدد إصدار قرارات تنفيذية لفرض عقوبات على مسؤولين أتراك رسميين، وأي شخص يساهم في العمليات التركية، المزعزعة للاستقرار في شمال شرق سوريا.

وأوضح الرئيس الأميركي في بيان نشره على حسابه الرسمي في "تويتر"، أن وزارة التجارة ستوقف مفاوضاتها بشأن صفقات تتجاوز قيمتها الـ 100 مليار دولار مع تركيا.

وأضاف ترامب، أن الضرائب المفروضة على الصلب المستورد من تركيا سترتفع بمقدار 50%.

وتابع: "أنا جاهز تمامًا لتدمير الاقتصاد التركي، وبسرعة، إذا استمر القادة الأتراك في السير على هذا النهج الخطير والمدمر".