زائرات مولد السيد البدوي: "بنتجمع في حب الرسول وآل البيت" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية- مروة شاهين:

أمام مقام العارف بالله السيد أحمد البدوي، داخل مسجده في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، أقامت مجموعة من السيدات حلقات مديح وغناء احتفالًا بمولده، الذي بدأ الاحتفال به الجمعة الماضية حتى الخميس المقبل.

أحد مسئولي المسجد قال لـ"الخليج 365" إن عدد زوار السيد البدوي خلال احتفالات المولد، يصل إلى الآلاف يوميًا، مضيفًا أن حلقات الذكر والمديح تبدأ يوميًا عقب صلاة العشاء.

ويشير إلى أن العام الحالي، شهد ظاهرة جديد، حيث تجمعت أعداد من النساء، في حلقات للذكر والمديح، بعيدة عن تلك المخصصة للرجال.

"يسرية حمدي" إحدى السيدات من زوار المسجد، قالت إنها جاءت من محافظة المنوفية للاحتفال بالمولد، وجذبها المديح الذي تردده مجموعة من السيدات، فجلست معهن، وبدأن الغناء والمديح في حب الرسول والصحابة وصاحب المقام.

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وأشارت السيدة، إلى أنها اعتادت زيارة مسجد السيد البدوي، منذ الطفولة مع أسرتها، موضحة أنها تأتي كل عام في ذلك الوقت لتقضي يومًا كاملًا في رحاب المقام.

"نبيهة السيد"، 85 سنة، تقول إنها جاءت من محافظة المنيا مع صديقتها وجارتها، التي اعتادت على الذهاب معهما إلى مولد البدوي منذ الصغر: "اتعودت أنا وصديقتي وجارتي، أن نأتي للمولد وبعد الأيام في دماغي لأني مبعرفش في التواريخ، عشان أعرف ميعاده، وبأركب القطر من مغاغة لحد رمسيس، ونركب تاني من رمسيس لحد طنطا".

وأشارت العجوز إلى أنها تأتي لتقضي أيام المولد داخل المسجد: "بنقعد في المسجد لحد الساعة 12 بليل، وبعدين نطلع نبات برا في الساحة، لحد صلاة الفجر، ونرجع ندخل المسجد تاني".

"شفيقة محمد" إحدى السيدات من زائرات المقام، قالت: "أنا جاية من محافظة أسيوط، وبنتجمع هنا في حب آل البيت وعشان نوفي بالنذور سواء فلوس أو أكل، اللي ربنا بيقدرنا عليه بنعمله، بنسيب بيتنا وعيالنا، عشان نيجي نزوره كل سنة ونرجع بعد المولد للعيال بالحلويات". ​