"مصر للطيران": الدخول في المنظومة الصحية الجديدة اختياري.. ولا سقف لقيمة العلاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

أعلن الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، بدء تطبيق المنظومة الطبية الجديدة للعاملين بالشركة اعتبارًا من شهر يناير المقبل، على أن يكون آخر موعد لملئ الاستمارات لمن يرغب في الانضمام 15 ديسمبر المقبل.

وأضاف عادل في تصريحات صحفية، أنه لا يوجد إجراءات روتينية أو موافقات مسبقة لتلقي الخدمة الطبية في المستشفيات والجهات المتعاقد عليها، مع تذليل كافة العقبات لضمان الحصول على خدمة مميزة في أسرع وقت.

وقال عادل إنه لا سقف لقيمة العلاج المسموح به للعاملين في المنظومة الطبية الجديدة، فيما تتحمل شركة سياف 25 ألف جنيه، وما يزيد عنه تتحملها الشركة التابع لها العامل تلقائيًا وفقًا للبنود المبرمة بين شركات مصر للطيران والشركة.

وأشار عادل إلى أن تطبيق المنظومة الطبية الجديدة هو أمر اختياري لمن يرغب من العاملين، للاستفادة من مميزاته، ولا يوجد إجبار مطلقًا للانضمام إليها، موضحًا أن شركة سياف هي شركة تابعة لوزارة الطيران المدني ومصر للطيران أحد المساهمين في رأس مالها.​