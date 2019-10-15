الموجز كشف علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عن مفاجأة معلنا أن والده سيتحدث قريبا عن ذكريات حرب أكتوبر. غرد "علاء مبارك" عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا : ١٤ اكتوبر عيدالقوات الجوية -ذكرى اطول معركة جوية فى التاريخ المعاصر معركة المنصورة ، كل عام ونسور مصر بخير .

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كانت هذه تفاصيل خبر علاء مبارك يكشف عن مفاجأة : اليوم .. الرئيس مبارك يتحدث عن ذكريات حرب أكتوبر في عيدها الـ46 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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