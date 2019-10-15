نزوح 160 ألف شخص بسبب العدوان التركي علي سوريا

الموجز
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان الاثنين أن العملية العسكرية التركية في سوريا أدت إلى نزوح 160 ألف شخص .
وأعرب "غوتيريش" في البيان عن "قلقه البالغ" من الوضع في شمال سوريا داعيا إلى "خفض فوري للتصعيد".
وأشار الأمين العام أيضا إلى مخاوفه من احتمال فرار مقاتلين من تنظيم داعش الإرهابي، وطالب كذلك بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية بدون أي عوائق.
وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قد أعلن السبت "أن أعدادا متزايدة من النازحين ما زالوا يتوافدون على مراكز الإيواء"، وحذر من "مأساة إنسانية".
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