شكرا لقرائتكم خبر عن المضللون.. داعية موالٍ لأردوغان: الله سيرسل الملائكة تحارب معنا فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا تختلف طريقة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، عن طريقة حلفاءه الإخوان الذين يستخدمون الدين فى أهداف سياسية، ليخرج شيخ موالٍ لأردوغان ويزعم أن الملائكة ستحارب مع قوات أردوغان فى سوريا. ونشرت منصات تابعة للمعارضة التركية فيديو لداعية موالى للرئيس التركى رجب طيب أردوغان يقول :الله سيرسل الملائكة لتحارب مع الأتراك في سوريا. وتابع الداعية الموالى لأردوغان: "سنتوسل إلى الله من أجل أن ينتصر جيشنا وجنودنا المسلمين ومن ثم سيرسل الله جيوشا من ملائكته وينزل الملائكة ويدعمون جيشنا".

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