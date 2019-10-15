تعرضت مدرسة “تزاخت” الابتدائية في مدينة قلعة مكونة، أمس الأحد، لعملية سرقة من طرف مجهولين، عمدوا إلى اقتحام المؤسسة، والعبث بمحتوياتها.
وحسب مصادر محلية، فإن اللصوص اقتحموا المدرسة، وعمدوا سرقة 7 حواسيب داخل قاعة متعددة الوسائط، وبعض محتوياتها، بعد تكسير بابها من طرف مجهولين.
وحسب المصادر ذاتها، فإن العملية تمت في ساعة متأخرة من الليل، مضيفة أن مرتكبي السرقة استغلوا غياب حارس المدرسة، ونقص الإنارة حولها.
يذكر أن عناصر الدرك الملكي المركز الترابي في مدينة قلعة مكونة فتحت تحقيقا أوليا في تعرض مدرسة للسرقة، وقامت بحملة تمشيطة في المنطقة لمحاولة الإيقاع بالمتهمين.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تكسير بابها.. مجهولون يقتحمون مدرسة ويسرقون 7 حواسيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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