شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو عن العقوبات على تركيا: نتيجة لأفعال أنقرة أحادية الجانب والان مع التفاصيل

عزا وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، الثلاثاء، فرض واشنطن عقوبات على تركيا إلى أفعال أنقرة أحادية الجانب.

وقال بومبيو: "توقيع العقوبات على مسؤولين في الحكومة التركية نتيجة هجوم أنقرة العسكري على شمال شرقي سوريا الذي يعرض المدنيين للخطر ويقوض بشدة محاربة تنظيم داعش".

وأشار إلى أن العملية العسكرية التركية خلقت أزمة إنسانية متنامية وكارثية.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الثلاثاء، أن الرئيس دونالد ترامب فرض عقوبات على تركيا تشمل ثلاثة وزراء؛ بهدف إرغام أنقرة على أن "تنهي فوراً هجومها" العسكري على الفصائل الكردية في شمال شرق سوريا.

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وقالت الوزارة، في بيان، إنّ العقوبات شملت وزراء الطاقة والدفاع والداخلية الأتراك الذين باتوا ممنوعين من إجراء أي معاملة مالية دولية بالدولار الأمريكي وباتت أموالهم في الولايات المتحدة، إذا وجدت، مجمّدة.

وأشارت إلى أنه بالإضافة إلى الوزراء الثلاثة فقد شملت العقوبات الأمريكية وزارتي الدفاع والطاقة التركيتين بصفتهما كيانين.

يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من إعلان الرئيس الأمريكي أن "عقوبات صارمة" تنتظر تركيا وستصدر قريباً رداً على هجومها العسكري ضد القوات الكردية في شمال سوريا.

وقبل خمسة أيام، أطلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عدوانا عسكريا على سوريا أوقع عدة قتلى من المدنيين حتى الآن، وأدى لنزوح ١٣٠ ألف شخص.

وأدانت غالبية دول العالم العدوان التركي، وطالبت أنقرة بالانسحاب الفوري من سوريا.