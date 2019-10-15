السعودية وروسيا توقعان 20 اتفاقية تعاون بين البلدين

الإثنين 14 أكتوبر 2019

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والرئيس الروسي فلاديمير بوتين

الخليج 365 - متابعات

شهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم ، في العاصمة السعودية الرياض، توقيع 20 اتفاقية للتعاون بين البلدين.

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ووقعت السعودية وروسيا 20 اتفاقية في عدد من المجالات منها ميثاق تعاون بين الدول المنتجة للبترول واعلان نوايا مشترك بين الهيئة السعودية للفضاء ومؤسسة الفضاء الحكومية الروسية وكذلك اطار تعاون رفيع مستوى وبروتوكول تعاون في مجال الطاقة ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية واتفاقية بانشاء ملحقية تجارية، ومذكرة تفاهم بدء العمل حول مفاوضات تشجيع وحماية الاستثمارات بين البلدين ومذكرة تفاهم حول توسيع تصدير المنتجات الروسية الى المملكة.

كما شملت الاتفاقيات الموقعة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في وسائل الاعلام العامة واتفاقية تعاون في قطاع السياحة ومذكرة تفاهم بشأن الاستثمارات المشتركة في مجال تأجير الطائرات ومذكرة تفاهم بشأن الاستثمارات في شركة (نيفيت تانس سيرفيس) احد اكبر مشغل عربات القطارات في روسيا وبرنامج عمل بين هيئتي الطيران المدني في البلدين، واتفاقية تعاون بين الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك) وصندوق الاستثمارات الروسي المباشر في مجالات الزراعة والغذاء الى جانب برنامج تنفيذي بين البلدين في مجال الاتصالات.

ووقع الجانبان مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال التعاون الضريبي واتفاقية تأكيد بين شركة (ارامكو) السعودية وصندوق الاستثمار الروسي المباشر ومشروع (الميثول) في روسيا ومذكرة تفاهم بين شركة التعدين العربية السعودية (معادن) وشركة (بوس ايقرو) في مجال صناعة.

وفي الختام، قدم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لوحة بعنوان(عطاء نجد) هدية تذكارية لفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، فيما تسلم الملك سلمان من فخامة الرئيس الروسي طائر (الصقر) هدية بهذه المناسبة.