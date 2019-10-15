شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: العملية التركية لا تتفق مع وحدة الأراضي السورية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (الرياض) قال يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي، إن روسيا تريد من تركيا ضمان أن تكون عمليتها العسكرية في شمال سورية متناسبة مع الوضع على الأرض. وأضاف أن هدف موسكو الرئيسي هو ألا تضر تصرفات تركيا بالجهود الرامية لإيجاد حل سياسي للحرب السورية المستعرة منذ 8 سنوات. وأكد أوشاكوف أمس (الإثنين) أن توغل تركيا العسكري في شمالي سورية ليس متوافقاً «تماماً» مع وحدة الأراضي السورية.

قال يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي، إن روسيا تريد من تركيا ضمان أن تكون عمليتها العسكرية في شمال سورية متناسبة مع الوضع على الأرض. وأضاف أن هدف موسكو الرئيسي هو ألا تضر تصرفات تركيا بالجهود الرامية لإيجاد حل سياسي للحرب السورية المستعرة منذ 8 سنوات. وأكد أوشاكوف أمس (الإثنين) أن توغل تركيا العسكري في شمالي سورية ليس متوافقاً «تماماً» مع وحدة الأراضي السورية.

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