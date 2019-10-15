شكرا لقرائتكم خبر عن بنس: ترمب طلب من أردوغان «وضع حدّ لغزو» سورية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (واشنطن) أعلن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس أن الرئيس دونالد ترمب طلب من نظيره التركي رجب طيب أردوغان خلال مكالمة هاتفية أمس (الإثنين) «وضع حدّ لغزو» سورية وإعلان «وقف فوري لإطلاق النار». وقال بنس للصحافيين في البيت الأبيض إنّ ترمب طلب أيضاً من أردوغان الدخول في «مفاوضات مع القوات الكردية في سورية»، مشيراً إلى أنّ «الرئيس (ترمب) كان حازماً جداً مع الرئيس أردوغان اليوم». وأضاف نائب الرئيس الأمريكي أنّه سيتوجّه إلى تركيا قريباً بطلب من ترمب للبحث في الملف السوري.

أعلن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس أن الرئيس دونالد ترمب طلب من نظيره التركي رجب طيب أردوغان خلال مكالمة هاتفية أمس (الإثنين) «وضع حدّ لغزو» سورية وإعلان «وقف فوري لإطلاق النار». وقال بنس للصحافيين في البيت الأبيض إنّ ترمب طلب أيضاً من أردوغان الدخول في «مفاوضات مع القوات الكردية في سورية»، مشيراً إلى أنّ «الرئيس (ترمب) كان حازماً جداً مع الرئيس أردوغان اليوم». وأضاف نائب الرئيس الأمريكي أنّه سيتوجّه إلى تركيا قريباً بطلب من ترمب للبحث في الملف السوري.

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