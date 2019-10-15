شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات أمريكية على 3 وزراء أتراك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (واشنطن) أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أمس (الإثنين) أنّ الرئيس دونالد ترمب فرض عقوبات على تركيا شملت ثلاثة وزراء أتراك، بهدف إرغام أنقرة على أن «تنهي فوراً هجومها» العسكري على الفصائل الكردية في شمال شرق سورية. وقالت الوزارة في بيان إنّ العقوبات شملت وزراء الطاقة والدفاع والداخلية الأتراك الذين باتوا ممنوعين من إجراء أي معاملة مالية دولية بالدولار الأمريكي وباتت أموالهم في الولايات المتحدة، إذا وجدت، مجمّدة. وبالإضافة إلى الوزراء الثلاثة فقد شملت العقوبات الأمريكية وزارتي الدفاع والطاقة التركيتين بصفتهما كيانين.

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أمس (الإثنين) أنّ الرئيس دونالد ترمب فرض عقوبات على تركيا شملت ثلاثة وزراء أتراك، بهدف إرغام أنقرة على أن «تنهي فوراً هجومها» العسكري على الفصائل الكردية في شمال شرق سورية. وقالت الوزارة في بيان إنّ العقوبات شملت وزراء الطاقة والدفاع والداخلية الأتراك الذين باتوا ممنوعين من إجراء أي معاملة مالية دولية بالدولار الأمريكي وباتت أموالهم في الولايات المتحدة، إذا وجدت، مجمّدة. وبالإضافة إلى الوزراء الثلاثة فقد شملت العقوبات الأمريكية وزارتي الدفاع والطاقة التركيتين بصفتهما كيانين.

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