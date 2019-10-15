شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل مشروعات البرلمان: دعم الصناعات الصغيرة وتقليل البطالة أولوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أن هناك عدة أولويات لدى اللجنة خلال دور الانعقاد الأخير، على رأسها مناقشة مشروع قانون الحكومة الخاص بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وقالت النائبة هالة أبو السعد، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إنه من بين الأولويات أيضا الوقوف على الوضع الراهن لملفات كثيرة تم فتحها خلال 4 سنوات ماضية، على رأسها طرق دعم الشباب فى تنفيذ المشروعات الصغيرة.

ولفتت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب إلى أنه من بين الأولويات أيضا دعم الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر، لأنه العمود الفقرى الحقيقى للاقتصاد المصرى، ودعم الشباب وتقليل نسبه البطالة.