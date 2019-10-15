شكرا لقرائتكم خبر عن عضو محلية البرلمان تطالب بإلغاء المستويات المتعددة فى الإدارة المحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النائبة دينا عبد العزيز، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ضرورة أن يتم إلغاء المستويات المتعددة فى الإدارة المحلية وأن تقتصر المستويات على مستوين فقط يكون محافظة وحى مثلا، بحيث يكون للقانون أثره فى إحداث إصلاح تشريعى فى الإدارة المحلية.

وقالت النائبة دينا عبد العزيز لـ"الخليج 365" إن تعدد المستويات يعد السبب الرئيسى فى تعقد الإجراءات بشكل كبير ويهدر الموارد.

وأوضحت عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أنه لا يهم سرعة مناقشة قانون المحليات بقدر أهمية أن يساهم القانون فى إحداث تغيير جذرى وإصلاح تشريعى، مما يكون له انعكاس بالإيجاب على الإدارة المحلية فى مصر.