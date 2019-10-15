جمهورية التشيك تجمد تصدير الأسلحة إلى تركيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

قالت الفنانة روجينا، إن أقرب صديقاتها الإعلامية إنجي علي وزميلتها شيماء سيف.

وأضافت روجينا، أثناء لقائها في برنامج "the insider"، المعروض على فضائية "دبي": "شيماء سيف بتحب التكييف جدًا، بتحب الراحة دايمًا، فالخلاف اللي بيني وبينها دايمًا بيكون بسبب التكييف".

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وتابعت روجينا: "أنا بثق في شيماء جدًا، وبحبها جدًا، والقلوب عند بعضها".

وظهرت روجينا كضيفة شرف في مسلسل "بدل الحدوتة 3" مع الفنانة دنيا سمير غانم.

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