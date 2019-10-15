واشنطن تعلن عقوبات على 3 وزراء أتراك

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (د ب أ):
أعلنت السلطات الأمريكية، مساء أمس الاثنين، فرض عقوبات على 3 وزراء أتراك ووزارتين، ردًا على التدخل العسكري التركي في شمال شرقي سورية.
وتطبق العقوبات على وزارتي الدفاع والطاقة التركيتين ووزراء الداخلية والدفاع والطاقة.
وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين: "تُحمل الولايات المتحدة الحكومة التركية مسؤولية تصاعد العنف من جانب القوات التركية، ما يعرض المدنيين الأبرياء للخطر وزعزعة استقرار المنطقة".
وذكرت وزارة الخزانة: "نحن مستعدون لفرض عقوبات إضافية على مسؤولي وكيانات الحكومة التركية متى اقتضت الضرورة".
وأضافت: "نتيجة لإجراءات اليوم، يجب حظر جميع ممتلكات هؤلاء الأشخاص، وأي أشخاص آخرين محظورين بموجب القانون في الولايات المتحدة أو تحت تصرف أشخاص أمريكيين".
كما هددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على أي مؤسسة مالية أجنبية "تسهل عن عمد أي معاملات مالية كبيرة لصالح الأشخاص المحددين اليوم أو بالنيابة عنهم".
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