عاجل-عقوبات ضد وزراء الدفاع والطاقة والداخلية الأتراك وكيانين

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أنّ الرئيس دونالد ترمب فرض عقوبات على تركيا تشمل ثلاثة وزراء ووزارتين، بهدف إرغام أنقرة على أن "تنهي فوراً هجومها" العسكري على الفصائل الكردية في شمال شرق سوريا.

3 وزراء وكيانين

وقالت الوزارة في بيان إنّ العقوبات شملت وزراء الطاقة والدفاع والداخلية الأتراك الذين باتوا ممنوعين من إجراء أي معاملة مالية دولية بالدولار الأميركي وباتت أموالهم في الولايات المتحدة، إذا وجدت، مجمّدة، وشملت العقوبات الأميركية وزارتي الدفاع والطاقة التركيتين بصفتهما كيانين.