من جهة أخرى أعلن قصر الإليزيه أنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شدّد خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الأميركي دونالد ترمب على "الضرورة المطلقة لمنع انبعاث" تنظيم داعش بعد العملية العسكرية التي شنّتها تركيا ضدّ الأكراد في شمال سوريا وانسحاب القوات الأميركية من هذه المنطقة.
وتخشى باريس وغيرها من العواصم الأوروبية فرار عناصر داعش المعتقلين لدى الأكراد واستفادة التنظيم من التفلّت الأمني لإعادة تنظيم صفوفه على الأرض.
وقال نائب الرئيس الأميركي، بنس إن ترمب طلب من إردوغان "وضع حدّ" للعملية العسكرية في سوريا، وإنه سيتوجه قريباً إلى تركيا لبحث الملف السوري.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل-البنتاجون: تركيا مسؤولة عن أي عودة لداعش بشكل كامل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.