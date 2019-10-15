ترامب: «عقوبات صارمة» وشيكة على تركيا

واشنطن (وكالات)

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس أن «عقوبات صارمة» ضد تركيا يمكن أن تصدر قريباً رداً على الهجوم العسكري الذي أطلقته أنقرة ضد القوات الكردية في شمال سوريا. وقال ترامب في تغريدة «عقوبات صارمة ضد تركيا قادمة!»، من دون مزيد من التفاصيل.

من جهته، أكد وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين من البيت الأبيض لاحقاً أن فريق الأمن القومي الرئاسي سيجتمع لتقييم هذا الملف.

وأضاف «من الواضح أن الأوان لم يفت بعد لفرض الولايات المتحدة عقوبات على تركيا». ولفت إلى أن «الوضع معقد»، مذكراً أن تركيا عضو في حلف شمال الأطلسي. وأعلن منوتشين الجمعة أن الرئيس الأميركي أمر بعقوبات صارمة ضد أنقرة لكن لم يتم تفعيلها حتى الآن.

من جهة ثانية قال ترامب، أمس، إن القوات التي يقودها الأكراد في شمال شرقي سوريا ربما تطلق سراح أسرى من تنظيم داعش عمداً لحمل القوات الأميركية على العودة للمنطقة، مضيفاً أنه سيكون من السهل للغاية أسرهم مرة أخرى.

وقال ترامب في سلسلة تغريدات على تويتر «الأكراد ربما يفرجون عن البعض لحملنا على التدخل، من السهل للغاية أن تعيد تركيا أو الدول الأوروبية التي ينحدر منها الكثيرون أسرهم، لكن ينبغي لهم التحرك بسرعة».

وكان ترامب، كرر تشديده على ضرورة عدم السماح بفرار الدواعش، قائلاً إن بلاده تحتفظ بأشرسهم. وطالب تركيا والأكراد، بألا يسمحوا بهروب المعتقلين من عناصر التنظيم الإرهابي شمال شرقي سوريا.

وكتب في تغريدة على تويتر ليل الأحد: «الولايات المتحدة تحتفظ بالأسوأ من سجناء داعش. على تركيا والأكراد ألا يسمحوا لهم بالفرار. كان على أوروبا أن تسترجعهم بعد مطالبات عديدة بذلك. ينبغي عليهم فعل ذلك الآن. لن يأتوا أبداً إلى الولايات المتحدة، ولن يسمح أحد لهم بالوصول إلى هنا». وهدد ترامب في التغريدات التي نشرها صباح أمس «بعقوبات كبيرة» على تركيا.

في المقابل، ذكرت صحيفة «نيويرك تايمز» نقلاً عن مسؤولين أميركيين اثنين أن واشنطن فشلت في نقل نحو 50 من عناصر داعش المهمين المعتقلين لدى الأكراد، بسبب العملية العسكرية التركية. وأوضح المسؤولان أن تلك المجموعة تملك معلومات قيمة.

يذكر أن ترامب كان أعلن قبل أيام أن بلاده أبعدت من سوريا اثنين من أخطر عناصر داعش من ضمن خلية عرفت باسم البيتلز، وهما ألكسندر كوتي والشافعي الشيخ اللذان تم نقلهما إلى العراق.

وأمر ترامب مطلع الأسبوع الجاري بالبدء في سحب نحو 1000 جندي، وعزا وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر هذه الخطوة إلى القلق من إمكانية وجود الجنود الأميركيين بين الجبهات المتحاربة.

ودافع ترامب مجدداً عن قرار سحب القوات وتساءل على تويتر: «هل يعتقد الناس حقا أننا سندخل الحرب ضد تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو)؟». وتحث الحكومة الأميركية على وقف العملية التركية وحذرت تركيا مراراً، وكتب على تويتر: «ثمة عقوبات كبيرة في الطريق». وتحتجز قوات سوريا الديمقراطية آلافاً من مقاتلي داعش، وُضِعَ بعضهم في سجون جرى إعدادها بصورة ارتجالية.

القوات الأميركية ودبلوماسيون يتلقون أوامر بالمغادرة

أفاد مسؤول أميركي لوكالة فرانس برس أمس بأن كل القوات الأميركية في شمال سوريا والتي يبلغ عددها نحو ألف عنصر تلقت أوامر بمغادرة البلاد في ظلّ الهجوم التركي على القوات الكردية في المنطقة.

وأكد المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته «نقوم بتنفيذ هذا الأمر»، الذي أشار إلى أنه يطال «كلّ» العسكريين المنتشرين في سوريا «ما عدا الموجودين في قاعدة التنف»، العسكرية في جنوب البلاد والتي تضم نحو 150 عسكرياً أميركياً.

وكان وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر قد أعلن الأحد أن الرئيس دونالد ترامب أمر بسحب نحو ألف جندي من شمال سوريا، من دون أن يوضح ما إذا كانوا سيغادرون البلاد أم سيتم فقط إخراجهم من المناطق التي تشهد معارك بين القوات التركية والأكراد، حلفاء الغرب في الحرب على الجهاديين.

كما أعلن مسؤول أميركي، أمس، أن الفريق الدبلوماسي الأميركي الذي يعمل في مشروعات إرساء الاستقرار غادر شمال شرق سوريا.

وأشار المسؤول إلى أن القوات الأميركية لا تزال في سوريا، لكن المراحل المبكرة من الانسحاب بدأت، من دون ذكر تفاصيل.

وفي وقت سابق، كشف مسؤولان أميركيان لـ «رويترز» أن عدداً قليلاً من القوات الأميركية غادر موقعاً في بلدة عين عيسى بشمال سوريا بسبب مخاوف يثيرها التوغل التركي.

بدوره، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن التحالف الدولي بدأ يخلي نقاطه في عين عيسى، ويبلغ قيادات في قوات سوريا الديمقراطية بعزمه إخلاء قواعده في صوامع منبج و«خراب عشك» في ريف عين العرب.