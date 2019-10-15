أردوغان يحاول تهريب 72 ألف «داعشي» من مخيم الهول

شعبان بلال (القاهرة)

أكد عضو المجلس الرئاسي في مجلس سوريا الديمقراطية، سيهانوك ديبو، أن العدوان التركي على شمال سوريا خلف مئات القتلى والجرحى من المدنيين بخلاف الخسائر المادية، موضحاً أن هناك الآلاف من عناصر «داعش» حُررت عمداً من قبل القوات التركية بقصف السجون.

وشدد في حواره مع «الاتحاد» على أن هدف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هو السيطرة على مخيم الهول الذي تتولى قوات سوريا الديمقراطية مسؤولية الأمن والإشراف عليه، موضحاً أن هذا المخيم هو حصيلة 5 سنوات من التصدي للجماعات الإرهابية، ويوجد به 72 ألفاً من مقاتلي «داعش» من 60 جنسية.

وقال سيهانوك إن أهداف العدوان التركي إنهاء وإبادة الشعب الكردي ومحو قضيته بشكل كامل واحتلال شمال سوريا، في إطار مشروع العثمانية الجديدة.

وأضاف أن إلى جانب هذه الأهداف، فهناك أيضاً أهداف تتعلق بتغذية الإرهاب والجماعات المسلحة، وحرص أنقرة على أن يكون دائماً هناك «داعش» وجبهة نصرة وقاعدة في سوريا والدول العربية.

وأوضح القيادي في «سوريا الديمقراطية» أن العدوان التركي العسكري خلف ما يقارب 350 قتيلاً من المدنيين نتيجة القصف والقتل، بالإضافة إلى المئات من الجرحى.

وأضاف أن يوم أمس كان أكثر هدوءاً بعد إنجاز التقارب بين قوات سوريا الديمقراطية والجيش السوري برعاية وضمان روسي، وهو ما دفع لانتشار الجيش السوري.

وقال سيهانوك لـ «الاتحاد» إن بيانات الجامعة العربية في اجتماع وزراء الخارجية بالقاهرة، تعتبر مؤثرة وقوية لإشارتها الواضحة والصريحة لدعم المقاومة في شمال سوريا واعتبارها مقاومة شرعية، بالإضافة إلى تكذيب ادعاءات النظام التركي الذي يغذي الفوضى والإرهاب، ويشكل خطراً على أمن المنطقة.

وشدد القيادي في «سوريا الديمقراطية» على أنه خلال الفترة الماضية كان هناك مئات الأدلة التي تثبت تورط أنقرة في حشد ودعم الجماعات الإرهابية بالأسلحة والمال في سوريا، لكن الأيام الستة الأخيرة الصعبة على عمر شعب سوريا، أثبتت أن من يشارك من مرتزقة الجيش التركي هم نفسهم من العناصر القيادية في «داعش».

وأضاف أن الطيران التركي تعمد قصف المناطق التي بها سجون تضم أخطر القيادات الإرهابية الداعشية ومساعدتهم على الفرار، مشيراً إلى أن هدف أردوغان الحقيقي هو أن يسيطر على مخيم الهول الذي يضم 72 ألف من مقاتلي «داعش» من 60 جنسية إقليمية وعالمية «ننتظر محاكمتهم أو تسليمهم لدولهم». وأوضح سيهانوك أن التفاهم الحالي مع الجيش السوري سيتبعه انتشار سوري على كامل حدود شمال سوريا، إلى جنب قوات سوريا الديمقراطية.