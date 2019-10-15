تحذيرات من تطهير عرقي بالمنطقة

شادي صلاح الدين (لندن)

تسبب العدوان التركي على شمال سوريا في إيجاد فوضى سياسية وعسكرية في المنطقة، تهدد بمخاطر واسعة على المنطقة بشكل خاص والعالم بشكل عام.

وذكرت مجلة «فورين بوليسي» الأميركية في تقرير لها أن القوات الحكومية السورية بدأت تدخل شمال شرق سوريا بأعداد كبيرة لأول مرة منذ سنوات يوم أمس، بعد أن أبرمت قوات سوريا الديمقراطية اتفاقاً - توسطت فيه روسيا - مع الرئيس السوري بشار الأسد.

ومع ذلك، تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمواصلة هجومه.

وتضيف عودة الأسد إلى الاضطرابات في المنطقة، حيث تشهد الميليشيات الإرهابية المدعومة من تركيا حالة من الفوضى.

ولكن الأمر لم يقف على ذلك، بل امتد إلى فرار العشرات من سجناء تنظيم داعش الإرهابي الذين كانوا تحت سيطرة الأكراد.

وبشكل منفصل، استفاد ما يقارب 800 من النساء والأطفال المرتبطين بداعش من الفوضى هرباً من مخيم في بلدة عين عيسى شمال شرق سوريا يوم الأحد بعد اقتحام بواباتها.

ومن جانبها، ذكرت صحيفة «ذي هيل» الأميركية في تقرير لها أنه يجب على الولايات المتحدة البدء فوراً في النظر في اتخاذ إجراءات جديدة بشأن سوريا، مشيرة إلى أن قرار الرئيس ترامب بسحب القوات الأميركية من شمال شرق سوريا فرض إعادة تفكير طال انتظاره في السياسة الأميركية تجاه هذا البلد وحلفائه، خاصة قوات سوريا الديمقراطية، والقرارات الواجب اتخاذها بشأن تركيا.

وأكدت الصحيفة أن قوات سوريا الديمقراطية التي يهيمن عليها الأكراد تحملت وطأة القتال ضد تنظيم داعش، وطمأنها الرئيس ترامب نفسه على الأقل بأنه يمكن الاعتماد على الدعم الأميركي، متسائلة إذا لم يتمكنوا من الثقة بوعود واشنطن، فمن يستطيع؟ والأسوأ من ذلك أن الانسحاب المتسارع للقوات الأميركية من سوريا مثل ضوءاً أخضر لتركيا لغزو شمال شرق سوريا.

وعلى المستوى الإنساني، فإن هذا ينذر بالسوء بالنسبة للسكان المحليين - فقد قُتل بالفعل العديد من المدنيين في الغارات الجوية.

وكما تشير عملية «غصن الزيتون» السابقة لتركيا لعام 2017 إلى أن القوات التركية قد تبدأ حملة تطهير عرقي على نطاق واسع في المنطقة.

إن التخلي المفاجئ عن حلفاء الولايات المتحدة «قوات سوريا الديمقراطية» في الحملة ضد داعش يلحق أضراراً جسيمة بالمصداقية الأميركية في المنطقة، وهو أمر غير مستقر إلى حد ما لأصدقاء أميركا الكثيرين في الشرق الأوسط.

وتشعر القوات الكردية، سواء كانت قوات سوريا الديمقراطية أو قوات حماية الشعب بالخيانة، خاصة أنهم لعبوا دوراً فعالاً في الجزء السوري من الانتصار، وكانوا مهمين لحراسة مخيمات تضم أكثر من 70 ألف أسيرة من تنظيم داعش.

ويواجه ما لا يقل عن 100 ألف مدني، والذين كانوا حتى وقت قريب يعتمدون على وجود القوات الأميركية لحمايتهم، خطر خلق أزمة إنسانية جديدة أثناء فرارهم من القصف التركي بحثاً عن الأمان.

ووفقاً لليونيسف، تعرضت محطة ضخ المياه التي تخدم 400 ألف شخص للهجوم في وقت متأخر من يوم الخميس، وتم إخراجها من الخدمة.

وقال ميستي بوسويل، مدير سياسات الشرق الأوسط في لجنة الإنقاذ الدولية «الوضع على الأرض يزداد سوءاً، ومرة أخرى يدفع المدنيون الثمن الأكبر». «هناك بالفعل تقارير عن نقص المياه في بعض المناطق الريفية، وربما يكون الوضع أسوأ بكثير في غضون أيام قليلة إذا لم نتمكن من إعادة تشغيل الخدمات للعمل». وأوقفت كل من اليونيسف ومنظمات الإغاثة الدولية وبعض المجموعات الأخرى الخدمات مؤقتاً في المنطقة الحدودية، وأجلت الموظفين الأجانب وطلبت من الموظفين المحليين البقاء في منازلهم.

ومن جانبها، ذكرت صحيفة «ديلي إكسبريس» البريطانية أن خطة أردوغان لإنشاء منطقة عازلة على عمق 20 ميلاً على امتداد 300 ميل من حدود تركيا مع سوريا تأتي من كتابه الاستبدادي المشوه.

وظاهرياً، ستكون جائزته هي وضع حد نهائي للوعود التي قطعت لإقامة دولة كردية مستقلة التي قدمتها معاهدة سيفر قبل 100 عام، والتي ساعدت في تفكيك الإمبراطورية العثمانية وإنهاء الحرب العالمية.