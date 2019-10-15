56 قتيلاً حصيلة الإعصار هاجيبيس في اليابان

طوكيو (أ ف ب)

واصل عشرات آلاف رجال الإنقاذ العمل أمس في اليابان بحثاً عن ناجين من الإعصار «هاجيبيس» الذي أدى إلى مصرع 56 شخصاً، في وقت يهدد تجدد هطول الأمطار بإعاقة جهود الإغاثة. وضرب الإعصار هاجيبيس القادم من المحيط الهادئ اليابان مساء السبت، مع رياح قاربت سرعتها 200 كلم بالساعة، وسبقته أمطار غزيرة طاولت 36 من أصل 47 مقاطعةً يابانية، خصوصاً في وسط وشرق وشمال شرق البلاد.

ومنذ السبت، تتواصل حصيلة الضحايا بالارتفاع. وأفادت هيئة الإذاعة اليابانية «ان اتش كي» مساء الاثنين، بناء على أرقام جمعها مراسلوها على الأرض، بأن 56 شخصاً لقوا مصرعهم، فيما لا يزال 15 شخصاً آخرين في عداد المفقودين بعد العاصفة المدمرة. وأعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الاثنين «حتى الآن لا يزال العديد من الأشخاص في عداد المفقودين»، مضيفاً أن «فرق الإغاثة تبذل كل إمكاناتها للبحث عنهم وإنقاذهم، من خلال العمل ليلاً نهاراً».

ولاحقاً تعهّد رئيس الوزراء الياباني بأن تبذل البلاد أقصى الجهود من أجل الضحايا والناجين، وأمر وزارة الدفاع باستدعاء نحو ألف جندي من قوات الاحتياط لمساعدة 31 ألف عنصر من القوات المشاركة في عمليات البحث.

لكن تجدد هطول الأمطار في وسط البلاد وشرقها قد يعيق عمليات البحث التي تواصلت ليلاً، في وقت حذّر خبراء في الأرصاد الجوية من خطر حصول انهيارات أرضية وفيضانات.

ودعا المتحدث باسم الحكومة يوشيهيدي سوغا الاثنين في مؤتمر صحفي «إلى اليقظة التامة والحذر من الانهيارات الأرضية وفيضانات الأنهار».

وفي منطقة ناجانو (وسط)، إحدى أكثر المناطق تضرراً من الإعصار، قال مسؤولون، إن عمليات الإغاثة مستمرة بحذر.

وأعرب أحد السكان ويدعى هيروكي ياماجوتشي عن قلقه من «تأثير الأمطار التي هطلت مؤخراً على جهود الإغاثة».

وتابع «سنواصل عمليات (الإغاثة) والاحتراس من حدوث كوارث جانبية جراء الأمطار الحالية».