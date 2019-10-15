ميليشيات «الإصلاح» تقمع تظاهرة سلمية في شبوة

بسام عبدالسلام (عدن) قمعت ميليشيات حزب الإصلاح الإخواني تظاهرة شعبية سلمية أقامها أبناء مديرية نصاب في محافظة شبوة، جنوب شرق البلاد إحياء لذكرى ثورة 14 أكتوبر 1963 ضد الاستعمار البريطاني.

وأفاد مصدر محلي شارك في التظاهرة لـ«الاتحاد» أن آليات عسكرية تابعة للميليشيات الإصلاحية اقتحمت تحت غطاء رصاص كثيف تظاهرة كانت تجوب شوارع مدينة نصاب احتفالاً بذكرى ثورة أكتوبر، مشيرا إلى أن الميليشيات الإخوانية أطلقت النار الحي فوق رؤوس المتظاهرين لتفريقهم وثنيهم عن مواصلة تظاهرتهم التي أعلنت رفضها للعبث الذي ينتهجه حزب الإصلاح في المحافظة منذ اجتياحها قبل أكثر من شهر ونصف.

وعبر المتظاهرون عن استنكارهم لاستمرار الانتهاكات الوحشية بحق التظاهرات السلمية التي تشهدها مديريات محافظة شبوة رفضا لتواجد وبقاء الميليشيات الموالية لحزب الإصلاح الإخواني، مطالبين دول التحالف العربي بقيادة السعودية للتدخل لوقف عبث ميليشيات الإصلاح استهدافها لأبناء شبوة الذي ينشدون الأمن والاستقرار وعودة قوات النخبة الشبوانية للقيام بمهامها في تأمين المحافظة وإفشال عودة الإرهاب إليها.

من جهة أخرى اعتقلت ميليشيات حزب الإصلاح عدداً من الناشطين والإعلاميين في مديرية العلياء بمحافظة شبوة اقتادتهم إلى أحد السجون التابعة لها في المديرية من دون تبرير أسباب محددة للاعتقال.

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