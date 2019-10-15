عدن (الاتحاد) أعلنت السلطات الأمنية في محافظة تعز، وسط البلاد عن ضبط خلية إرهابية تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية متخصصة بتنفيذ اغتيالات بحق منتسبي الجيش الوطني في المحافظة. وأشار مصدر أمني لـ«الاتحاد» أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على خلية إرهابية مكونة من 4 مسلحين متهمة بشن هجمات على مواقع الجيش الوطني وتنفيذ عدد من عمليات الاغتيال بحق جنود في مديرية جبل حبشي غرب تعز، موضحا أن الخلية قدمت خلال الفترة الماضية تسهيلات للميليشيات الحوثية الانقلابية لضرب مواقع الجيش الوطني عبر التسلل وتأمين مواقع وزراعة ألغام.

وأضاف المصدر إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة مع الخلية من أجل كشف الكثير من الوقائع والجرائم التي تقف خلفها الخلية الإرهابية الموالية للميليشيات الانقلابية، مشيرا إلى أن الحوثيين عمدوا إلى إنشاء خلايا تخريبية في المناطق المحررة من أجل ضرب الأمن والاستقرار ونشر الفوضى والتخريب بهدف إفشال تطبيع الحياة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط خلية حوثية متخصصة بالاغتيالات في تعز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.