العراق: دعوات لتظاهرات حاشدة في 25 أكتوبر

هدى جاسم (بغداد)

دعا ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي الخروج بتظاهرت سلمية في الـ 25 من الشهر الجاري، فيما حذرت جهات برلمانية وأخرى حكومية من تجدد التظاهرات في بغداد والمحافظات وانتشار الفوضى.

وقال ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إن التظاهرات الجديدة هي لرفع صور الشهداء الذين سقطوا في تظاهرات الأول من أكتوبر والمطالبة بحقهم في الكشف عن المتسببين بقتلهم، ودعا النشطاء العراقيين إلى ارتداء التيشيرتات البيض مع رفع العلم العراقي. وتوقع ناشطون مدنيون ان تكون التظاهرات هي الأوسع في بغداد بشكل خاص.

في السياق نفسه حذر النائب عن تيار الحكمة حسن فدعم، من اندلاع تظاهرات أكبر مما سبق في حال عدم وجود خطوات حقيقية لتلبية مطالب المتظاهرين.

وقال فدعم، إن«مجلس النواب يعمل بجدية لتلبية المطالب المشروعة وفق صلاحياته بتشريع القوانين التي تحتاجها الحكومة لتحقيق تلك المطالب»، مبيناً أن «تحقيق المطالب بحاجة إلى إرادة حقيقية ونعتقد أن تلك الإرادة لن تتحقق ما لم يكن هناك تغيير وزاري في بعض الوزارات»، لافتاً إلى أن «المطالب الجماهيرية ليست جديدة، وكانت هناك تظاهرات سابقة تحمل نفس المطالب».

من جانب آخر أكدت مصادر أمنية رفيعة لـ «الاتحاد» أن الجهات الأمنية بشكل عام لديها معلومات عن تنظيم تظاهرات جديدة وأن توجيهات صدرت للجهات الأمنية بعدم استخدام أي نوع من العنف اذا ماحصل أي تظاهر، كما أن العمل جار للكشف عن الجهات والأشخاص الذين تسببوا بقتل المتظاهرين وإعلان النتائج على الرأي العام خلال أيام.

انفجارات متتالية بمعسكر في المدائن جنوب بغداد

قررت وزارة الداخلية العراقية فتح تحقيق بشأن انفجار مستودع معالجة العبوات الناسفة جنوب بغداد والذي أدى إلى إصابة ضابط وعدد من المنتسبين.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن في بيان: «إن القوات الأمنية تفتح تحقيقا في حادث انفجار داخل مستودع لمعالجة العبوات داخل معسكر الدعم اللوجستي التابع لمديرية مكافحة المتفجرات في منطقة الجعارة بقضاء المدائن جنوبي العاصمة بغداد».

وأضاف «أسفر الحادث عن إصابة ضابط و6 منتسبين من مركز تدريب مكافحة المتفجرات و4 منتسبين إلى معمل متفجرات الشرطة الاتحادية ومنتسب آخر إلى فوج طوارئ نينوى، وقد تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج». وحسب مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، فقد أظهر حدوث انفجارات متتالية مجهولة المصدر في معسكر «الجعارة» جنوب بغداد. وأدت الانفجارات إلى وقوع أضرار كبيرة في المعسكر الذي يقدم خدمات لوجستية لعناصر الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية والرد السريع.