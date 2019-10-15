بولندا: فوز المحافظين القوميين بالانتخابات التشريعية

وارسو (أ ف ب) فاز المحافظون القوميون الحاكمون في بولندا في الانتخابات التشريعية التي جرت أمس مع الاحتفاظ بالغالبية المطلقة في البرلمان، بحسب نتائج رسمية صدرت بعد فرز معظم صناديق الاقتراع. ومن النتائج الأخرى المثيرة للاهتمام، عودة اليسار إلى البرلمان بعدما غاب عنه أربع سنوات، ودخول اليمين المتطرف المناهض للنظام مجلس النواب.

وبحسب النتائج النهائية التي نشرتها اللجنة الانتخابية بعد فرز الأصوات في 82,79% من الدوائر الانتخابية، حصل حزب القانون والعدالة بزعامة يارولاسف كاتشينسكي الذي اكتسب شعبيته نتيجة منحه مساعدات اجتماعية، على 45,16% من الأصوات، ويُفترض أن يتمتع بالأكثرية المطلقة في البرلمان الذي يضمّ 460 مقعداً.

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