الفلسطينون يرفضون تهديدات إسرائيل بشأن الانفكاك الاقتصادي

عبد الرحيم حسين، علاء مشهراوي- رام الله، غزة

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أمس، رفض الفلسطينيين لتهديدات إسرائيل بفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية التي بدأت خطوات للانفكاك من الاقتصاد الإسرائيلي. وفيما اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك بمناسبة عيد المظلة اليهودي، اعتقلت قوات الاحتلال مسؤولين فلسطينيين، بسبب ممارستهما «سيادة السلطة الفلسطينية» في القدس المحتلة. واتهمت السلطة الفلسطينية، أمس، إسرائيل بتوظيف الأعياد الدينية اليهودية للتصعيد في القدس بأعمال عدوانية استفزازية.وطالبت السلطة الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين بعد، بالإسراع بالاعتراف بها، كخطوة لا بد منها لمواجهة المشروع الاستيطاني الاستعماري لحماية حل الدولتين.

وأكد اشتية رفض الحكومة لتهديدات إسرائيل بفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية على خلفية توجهها للمقاطعة الاقتصادية لإسرائيل. وقال في افتتاح اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي في رام الله «نرفض التهديدات الإسرائيلية المتعلقة باقتصادنا الوطني، من حقنا أن نستورد ما نريد وممن نريد».

وكان منسق الاحتلال في الأراضي الفلسطينية كميل أبو ركن حذر أول من أمس الأحد السلطة الفلسطينية من عواقب وخيمة إذا لم تتوقف المقاطعة الاقتصادية فيما يتعلق باستيراد الأبقار والمواشي من إسرائيل.

وهدد أبو ركن، بأن إسرائيل ستقْدم في المدى القريب على وقف إدخال المنتجات الفلسطينية إلى أسواقها، وأنها «لن تسمح بوجود مقاطعة من أي نوع للمنتجات الإسرائيلية».

وأعلنت الحكومة الفلسطينية في 9 سبتمبر وقف استيراد المواشي من إسرائيل في إطار خطتها للانفكاك الاقتصادي وتعزيز الإنتاج المحلي والانفتاح والاستيراد من الأسواق العربية.

من جهة أخرى، أكد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين، محمد محمود، اعتقال كل من محافظ القدس عدنان غيث وأمين سر حركة فتح في القدس شادي مطور. وقال محمود، إن اعتقال المسؤولين جاء بسبب ممارسة سيادة السلطة الفلسطينية في القدس. وتمنع إسرائيل أي مظاهر سيادية للفلسطينيين في القدس.

واحتفل الإسرائيليون، أمس، بعيد المظلة اليهودي وهو يوم عطلة لديهم. وعيد المظلة يحتفل به بذكرى تيه اليهود في صحراء سيناء قبل وصولهم إلى الأرض المقدسة بعد هروبهم من مصر، بحسب النص التوراتي.

وحوّل جيش الاحتلال أمس، القدس إلى ثكنة عسكرية لتمكين اليهود من ممارسة طقوسهم الاستفزازية في المدينة. وأخلى جيش الاحتلال، منذ صباح أمس، مصلى باب الرحمة، في الجهة الشرقية من الأقصى، من المصلين، واستولى على قواطع خشبية، وذلك بعد أن اقتحمته عناصر من الشرطة. وجاء ذلك تنفيذاً للقرار العنصري الذي أصدره قائد شرطة الاحتلال في القدس بإخلاء المصلين من المصلى.

ويخشى الفلسطينيون من أن تكون الإجراءات الإسرائيلية في منطقة باب الرحمة مقدمة للفصل المكاني داخل الأقصى، وتخصيص مكان للمستوطنين اليهود للصلاة داخل المسجد، على غرار ما حدث في المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل، والذي تم تقسيمه بين المسلمين والمستوطنين اليهود.

وفرضت شرطة الاحتلال قيوداً مشددة على دخول أهل القدس والداخل الفلسطيني المحتل للمسجد واحتجزت البعض عند البوابات.وكان ما يسمى (اتحاد منظمات الهيكل)، والذي يضم أكثر من 20 منظمة يهودية متطرفة، كثف دعواته للمشاركة في اقتحامات واسعة للأقصى، تزامناً مع عيد المظلة.

وتشهد القدس المحتلة، خلال الأعياد اليهودية، تضييقات وتشديدات إسرائيلية، تتخللها عادةً إغلاقات لشوارع المدينة وبلداتها ومداخلها، ونصب للحواجز العسكرية، بالإضافة لعمليات تفتيش وتضييق على المقدسيين وتنقلهم، بهدف تأمين الحماية الكاملة للمستوطنين لأداء شعائرهم التلمودية.

ميدانياً، داهمت قوات الاحتلال، صباح أمس، عدة منازل في بلدة سبسطية شمال نابلس، شمال الضفة، وداهمت عشرات المنازل، مهددة بإطلاق النار واعتقال كل من يشارك في التصدي للمستوطنين أثناء احتفالات بمناسبة الأعياد اليهودية. وأوضحت المصادر أن جيش الاحتلال يقتحم البلدة يومياً، في محاولة لوقف تنفيذ مشروع سياحي فلسطيني، بدعوى إعاقته دخول المستوطنين إلى الموقع الأثري المزمع إقامة احتفالاتهم فيه.

وفي قطاع غزة، أطلقت قوات الاحتلال، صباح أمس، النار تجاه المزارع الفلسطينية، شرقي محافظة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، دون إصابات. وقالت مصادر فلسطينية، إن قوات الاحتلال أطلقت النار من موقع الأحراش تجاه الأراضي المحاذية للسياج الفاصل مع الأراضي المحتلة، شرقي بلدة القرارة شرقي خان يونس.

الرئيس الفلسطيني يزور السعودية اليوم

يصل إلى الرياض، اليوم الثلاثاء، الرئيس الفلسطيني محمود عباس في زيارة إلى المملكة العربية السعودية، يلتقي خلالها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وأكد سفير دولة فلسطين لدى الرياض بسام الأغا، في بيان أمس، أن «الزيارة رسالة واضحة ضد من يحاول أن يشوه صورة العلاقات الفلسطينية السعودية المبنية على الاحترام المتبادل بين الشعبين، وتأكيد على موقف المملكة الواضح من الشعب الفلسطيني وقضيته». وقال الأغا إن «الزيارة ستبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وتنسيق المواقف فيما يتعلق بالخطوات السياسية المقبلة».

وتتزامن الزيارة مع إقامة مباراة السعودية وفلسطين، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022 في قطر، وكأس آسيا 2023 بالصين.