كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة "فايننشال تايمز": بريطانيا تراجع جميع تراخيص صادرات الأسلحة إلى تركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضحت وسائل إعلام إنجليزية، مساء اليوم الاثنين، أن المملكة المتحدة البريطانبة تراجع جميع تراخيص تصدير الأسلحة إلى تركيا، بينما تواجه أنقرة ضغوطا متزايدة بشأن هجومها العسكري في شمال سوريا.

وبحسب صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، فإن الوزراء البريطانيين قرروا تعليق إصدار أي تراخيص جديدة لمبيعات الأسلحة لتركيا خلال فترة المراجعة.

وانضمت إيطاليا، وهي أكبر دولة مصدرة للسلاح إلى تركيا العام الماضي، إلى حظر على بيع الأسلحة والذخيرة لأنقرة، وذلك بعد قراري فرنسا وألمانيا تعليق المبيعات.

كما أشارت إسبانيا إلى أنها مستعدة للقيام بذلك.