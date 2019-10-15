كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكالة إغاثة تعلق عملياتها في شمال شرقي سوريا بسبب "نبع السلام" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وكالة "ميرسي كور" للإغاثة، مساء اليوم الاثنين، أنها علقت عملياتها وأجلت موظفيها الأجانب من شمال شرقي سوريا، حيث شرد القتال أكثر من 130 ألف شخص في الأيام القليلة الماضية.

وذكرت وكالة الإغاثة الدولية، التي توزع مساعدات في شمال شرقي سوريا منذ 2014، أنها تمد المدنيين بمياه الشرب وغيرها من الاحتياجات الأساسية منذ بدأت تركيا عملية عسكرية في المنطقة الأسبوع الماضي، حسب وكالة "رويترز".

وقالت ميد فيرجسون، نائبة مدير شؤون سوريا لدى المنظمة، في بيان "لا يمكننا فعليا العمل في ظل القصف العنيف وإغلاق الطرق والأطراف المسلحة المختلفة والمتغيرة على نحو مستمر في المنطقة، التي نعمل بها".