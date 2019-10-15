كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الأمريكي: سنسحب قواتنا من سوريا.. ولكن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الاثنين، سنسحب قواتنا لكننا سنحافظ على قوة محدودة بقاعدة جنوبي سوريا لمنع انتشار داعش، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

وأكد الرئيس الأمريكي، على أنه يجب على تركيا عدم تهديد الإنجازات الأمريكية ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا.

