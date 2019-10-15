كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب: سنصدر أمرا قريبا بفرض عقوبات على مسئولين أتراك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الإثنين، إنه "سيصدر قريبًا أمرًا تنفيذيًا يجيز فرض عقوبات على مسئولين أتراك"، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

وتابع "ترامب": "سنوقف محادثات بشأن اتفاق تجارة مع تركيا بـ مائة مليار دولار"، مضيفاً "أنا جاهز لتدمير الاقتصاد التركي إذا استمر القادرة الأتراك في السير على هذا النهج الخطير".

وأشار ترامب، إلى أن الضرائب المفروضة على الصلب المستورد من تركيا سترتفع بمقدار 50 بالمائة.