وزارة الداخلية تنفي اتخاذها عقوبات تأديبية في حق رجال السلطة

نفت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين ما تداولته اتخاذ الوزارة عقوبات وإجراءات تأديبية في حق مجموعة من رجال السلطة.

وأوضحت الوزارة، في بيان توضيحي، أن “بعض المواقع الإلكترونية وبعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي عادت إلى تداول معطيات مغلوطة سبق لوزارة الداخلية أن أكدت على عدم صحتها، وهي المزاعم التي تدعي اتخاذ الوزارة لعقوبات وإجراءات تأديبية في حق العديد من رجال السلطة، من درجات مختلفة، وذلك على مستوى مجموعة من جهات وعمالات وأقاليم المملكة”.

وأكدت الوزارة أنه “حرصا منها على التصدي لمثل هذه الأخبار الزائفة، فإنها تنفي بشكل قاطع ما تم تداوله في هذا الشأن من معطيات مغلوطة لا أساس لها من الصحة والتي تبقى مجرد أخبار تضليلية”.