القنيطرة.. العثور على جثة جنين بها تشوهات داخل حاوية للأزبال

عثر مواطنون بمدينة القنيطرة، اليوم الاتنين، على جثة جنين حديث الولادة بها تشوهات، مرمية داخلة خاوية للأزبال قرب منطقة “الساكنية”.
وحسب مصدر محلي، فقد تم العثور على جثة الجنين في صباح الباكر من صباح اليوم، بإحدى المطارح الخاص برمي للنفايات، أثناء تفريغ شحنة لشاحنة خاصة بجمع الأزبال.
هذا وقد شهد المطرح حالة إستنفار لمختلف السلطات الأمنية وعناصر الشرطة التقنية والعلمية، التي هرعت إلى عين المكان وفتحت تحقيقا في الموضوع، للوقوف على ملابسات الحادث.
مصدر “اليوم24” أشار أن جثة الجنين بها عدة تشوهات، ما يرجح فرضية تعرضه للقتل قبل رميه داخل حاوية للأزبال.
وفي إنتظار ما ستسفر عنه التحقيقات تم وضع جثة الجنين بمستودع الأموات .
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