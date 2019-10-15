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نائب الرئيس الأمريكي يكشف عن اتصالات بين ترامب والقيادة الكردية

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

العين الإخبارية - وكالة الأنباء الفرنسية

الثلاثاء 2019/10/15 02:05 ص بتوقيت أبوظبي

نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس

كشف نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، الثلاثاء، عن أن الرئيس دونالد ترامب تواصل مع القيادة الكردية.  

وقال بنس إن الرئيس ترامب طلب من الرئيس التركي رجب أردوغان "وضع حد" للعملية العسكرية في شمال شرقي سوريا.

كما كشف عن أنه سيتوجه قريبا إلى تركيا لبحث الملف السوري.

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وكان الرئيس الأمريكي قد قال، الخميس الماضي، إن واشنطن لديها ثلاثة خيارات للرد على العدوان التركي في شمال شرقي سوريا.

وأضاف ترامب، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: "لدينا واحد من ثلاثة خيارات: إما إرسال الآلاف من القوات والفوز عسكريا، وإما فرض عقوبات اقتصادية على أنقرة، وإما التوسط في صفقة بين تركيا والأكراد لإنهاء الأزمة".

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وتابع: "لقد هزمنا تنظيم داعش الإرهابي ولم يعد لدينا أي قوات في المنطقة التي تتعرض للهجوم التركي في سوريا".

والأربعاء الماضي، أعلن الرئيس التركي شن عملية عسكرية أطلق عليها "نبع السلام" في شرقي الفرات شمال شرقي سوريا، وهو ما اعتبره مراقبون "عدوانا وانتهاكا" لسيادة ذلك البلد الذي يعاني ويلات الحرب منذ سنوات.

وهذا ثالث هجوم تشنه تركيا على شمال سوريا، بعد هجوم أول في عام 2016 سيطرت بموجبه على مدن حدودية عدة، والثاني عام 2018 سيطرت خلاله على منطقة عفرين الكردية، متسببة في نزوح عشرات الآلاف من السكان.

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