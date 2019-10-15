الحزب الحاكم يفوز بالانتخابات التشريعية في بولندا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت لجنة الانتخابات في بولندا، مساء الإثنين، النتيجة الرسمية النهائية للانتخابات البرلمانية في البلاد، بفوز حزب القانون والعدالة الحاكم، وبلغت نسبة المشاركة 61.7%، وهي أعلى نسبة منذ 30 عاماً.
وأوضحت اللجنة أن الحزب القومي المحافظ بزعامة رئيس الوزراء ماتوز مورافيكي، حصل على 43.6% من الأصوات، ما يتيح للحزب 235 مقعداً داخل البرلمان البالغ عدد مقاعده 460 مقعداً، وهو ما يسمح للحزب بأن يحكم منفرداً.
في المقابل، حصل حزب "التحالف المدني"، أكبر أحزاب المعارضة والمنتمي إلى التيار المحافظ الليبرالي، على 27.4%، وحصل تحالف اليسار على 12.6%، وحزب الفلاحين المحافظ على 8.6%، وحزب "اتحاد الحرية والاستقلال" القومي الليبرالي على 6.8%.
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