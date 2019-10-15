وزير الدفاع الأمريكي: سنعاقب تركيا دبلوماسيا واقتصاديا

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبير النقاب عن عقد الولايات المتحدة اجتماعا مع أعضاء حلف شمال الأطلسي "الناتو" الأسبوع المقبل؛ لاتخاذ إجراءات جماعية وفردية دبلوماسيا واقتصاديا ضد تركيا.
وقال وزير الدفاع في تصريحات صحفية، الإثنين، إن الهجوم على شمال شرقي سوريا كان أحاديا ومندفعا، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيتحمل عواقبه.
وتابع: "العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا تضررت كثيرا بسبب هجوم أنقرة العسكري على شمالي شرقي سوريا".
وكانت ألمانيا وأربع دول أوروبية (هولندا والنرويج وفنلندا والتشيك) علقت تصدير شحنات أسلحة إلى تركيا بعد العدوان على سوريا.
وقبل خمسة أيام، أطلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عدوانا عسكريا على سوريا أوقع عدة قتلى من المدنيين حتى الآن، وأدى لنزوح ١٣٠ ألف شخص.
وأدانت غالبية دول العالم العدوان التركي، وطالبت أنقرة بالانسحاب الفوري من سوريا.
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