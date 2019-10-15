شكرا لقرائتكم خبر عن «الأطلسي».. إجراءات دبلوماسية واقتصادية ضد تركيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الوكالات (واشنطن) قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، اليوم (الإثنين)، إن اجتماعاً سيعقد مع أعضاء حلف الأطلسي الأسبوع المقبل لاتخاذ إجراءات جماعية وفردية دبلوماسياً واقتصادياً ضد تركيا.وفي الوقت الذي حملت فيه وزارة الدفاع الأمريكية تركيا مسؤولية «تحرير العديد من المعتقلين الخطرين» المنتمين لتنظيم داعش، أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شدّد حلال مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي دونالد ترمب اليوم على «الضرورة المطلقة لمنع انبعاث» التنظيم بعد العملية العسكرية التي تشنّها تركيا ضد أكراد سورية. من جهتها ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية اليوم أن المملكة المتحدة تراجع جميع تراخيص تصدير الأسلحة إلى تركيا. وأضافت الصحيفة أن الوزراء البريطانيين قرروا تعليق إصدار أي تراخيص جديدة لمبيعات الأسلحة لتركيا خلال فترة المراجعة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «الأطلسي».. إجراءات دبلوماسية واقتصادية ضد تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.