شكرا لقرائتكم خبر عن ترمب يجيز العقوبات الأمريكية على تركيا ويزيد الرسوم على صادراتها من الصلب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (واشنطن) أجاز الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الإثنين) فرض عقوبات على مسؤولين أتراك، وقرّر زيادة الرسوم الجمركية على صادرات الصلب التركية ووقف المفاوضات التجارية مع أنقرة، وذلك احتجاجاً على العملية العسكرية التركية في شمال شرق سورية. وقال ترمب في تغريدة على تويتر «أنا مستعدّ بالكامل لتدمير الاقتصاد التركي بسرعة إذا ما استمرّ القادة الأتراك في هذا المسار الخطير والمدمّر».

أجاز الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الإثنين) فرض عقوبات على مسؤولين أتراك، وقرّر زيادة الرسوم الجمركية على صادرات الصلب التركية ووقف المفاوضات التجارية مع أنقرة، وذلك احتجاجاً على العملية العسكرية التركية في شمال شرق سورية. وقال ترمب في تغريدة على تويتر «أنا مستعدّ بالكامل لتدمير الاقتصاد التركي بسرعة إذا ما استمرّ القادة الأتراك في هذا المسار الخطير والمدمّر».

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