إيران تضع إيقاف الحرب على اليمن ضمن اهم النقاط لحل الأزمة مع السعودية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – طهران

أكد المرشد الإيراني علي خامنئي خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أن النهاية الصحيحة للعدوان السعودي على اليمن ستحدث تأثير إيجابي على المنطقة.

وقال أمام الضيف الباكستاني الذي يزور طهران في محاولة للوساطة بين السعودية وايران، أن إيران قدمت منذ فترة طويلة خطة سلام من أربع نقاط لإنهاء الحرب في اليمن، وإذا انتهت الحرب بالطريقة الصحيحة، وستحدث أثراً إيجابياً على المنطقة”.

رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أكد بدوره أن باكستان ستبذل قصارى جهدها لتمكين المحادثات بين إيران والسعودية، مضيفاً أنه سيسافر إلى المملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء.

من جانبه قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن إنهاء الحرب على اليمن هو أحد القضايا المحورية لحل إشكالات المنطقة.

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وذكر روحاني، خلال مؤتمر صحفي عُقد عصر الاثنين بمشاركة حشد من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، أن المبادرة الإيرانية للسلام في منطق هرمز تم إرسالها إلى 8 دول في الخليج، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن رئيس الوزراء الباكستاني كان يريد خلال زيارته الأخيرة الاستماع الى وجهات نظر إيران قبل توجهه الى السعودية.

في سياق منفصل، أكد الرئيس الإيراني أن استهداف ناقلة النفط الإيرانية في البحر الأحمر أحدث بعض المشاكل ونعتقد أن هناك دولة تقف خلف هذا الاعتداء، مشيرا إلى أن مؤامرة توجيه ضربه لإيران بلغت نهايتها اليوم وأن إيران تجاوزت الظروف المتأزمة أو شبه المتأزمة الراهنة.

وقال روحاني إن إيران ستدخل قريبا أجهزة الطرد المركزي من الجيل التاسع في مجال تخصيب اليورانيوم، مشيرا إلى إن بلاده اجتازت سقف 300 كلغ لليورانيوم المخصب وبدأت بإنتاج الماء الثقيل وزدنا من نسبة تخصيب اليورانيوم.

وأضاف أن الصين وروسيا التزمتا بتعهداتهما النووية لكن الدول الأوروبية الثلاث لم تلتزم بتعهداتها في الاتفاق النووي، وحول مبادرته حول السلام في هرمز قال الرئيس روحاني أنه تم إرسال نص مبادرة “السلام في هرمز” الى 8 دول في الخليج.