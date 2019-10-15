تسريب صوتى لأردوغان يتآمر فيه على محافظ «إزمير» وتسييس القضاء.. وتقرير جديد يكشف إهدار أموال شركة مواقف سيارات باسطنبول

الموجز

تسريب صوتى جديد للرئيس التركى رجب طيب أردوغان مع رجل الإعمال التركى مصطفى توبباش يتأمر فيه على محافظ إزمير لمنع هدم فيلا له.

ويظهر التسريب الذى أذاعته قناة "إكسترا نيوز" تأمر أردوغان على محافظ أزمير لمنع هدم فيلا له، حيث قال أردوغان خلال حديثة هاتفيا مع رجل الأعمال: "إذا أعطيت تليفونا لمحافظ إزمير.. ستجده يفعل شيئا متعلقا بنا" ليرد عليه رجل الأعمال: "ماذا يفعل".

وتحدث أردوغان قائلاً:" يفعل شيئا كأنه سيهدم الفلل المشيدة من قبل أو ما على ذلك".. وأضاف: "نحن أوصلنا الأمر للمحكمة وراجعناها فى التحويل من الدرجة الأولى للدرجة الثالثة، وهناك لا توجد أشياء من الدرجة الأولى، أى أنه لا يوجد آثر تاريخى هناك"

استمرارا للنهج الفاسد لنظام رجب طيب أردوغان فى تركيا، كشف تقرير لديوان المحاسبة التركى، عن وقائع إهدار للمال العام فى شركة إدارة وتشغيل مواقف السيارات، التابعة لبلدية اسطنبول الكبرى، حيث تكبدت خسائر بلغت نحو 3 ملايين ليرة تركى، وذلك استمرار لنفس الفساد وإهدار لأموال الشعب التركي تحت كل حجر فى بلدية إسطنبول، التى هيمن عليها حزب العدالة والتنمية، منذ وصوله إلى السلطة، وهو ما يفسر سر تمسك رجب إردوغان بمقعد المدينة، وإقصاء أكرم إمام أوغلو

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التقرير أوضح أن الوحدات الإعلانية فى موقف السيارات تم تشغيلها بشكل غير قانونى فى "إس بارك"، بالإضافة إلى تشغيل عشرات السيارات غير المرخصة، وتزويد النواب بمرافق مجانية لوقوف السيارات.

أشار التقرير إلى أن وجود بعض مواقف السيارات المكشوفة والمغطاة، والتى تديرها الشركة تعمل دون ترخيص، يصل عددها نحو 173 من أصل 225 موقفا، وأكد على ضرورة حصولها على التراخيص من بلدية إسطنبول.

أثبت تقرير ديوان المحاسبة، أن "إس بارك" تكبدت خسائر تقدر بـ 2 مليون و776 ألف ليرة، فى العام 2017، بسبب المواقف المجانية للسيارات.